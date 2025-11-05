ATV'nin altında kaldı: Bir ölü
05.11.2025 15:13
Anadolu Ajansı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde ATV aracı devrildi. Kazada aracın altında kalan sürücü can verdi.
Mustafa Erol Ceylan'ın (61) kullandığı ATV, ilçeye bağlı Şenbağlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aracın altında kalan Ceylan, hayatını kaybetti.
Ceylan'ın cenazesi, otopsi için Akıncılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
