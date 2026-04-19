Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı, üzerine kapıyı kilitleyip kaçtı
19.04.2026 14:07
İtfaiyenin kapıyı kırmasıyla içeri giren ekipler, kadını hastaneye kaldırdı.
Sivas'ta bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladıktan sonra kapıyı da üzerine kilitleyip kaçtı.
Sivas'ta Selçuklu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında saat 12.00 sıralarında V.E. (32) ile boşanma aşamasındaki eşi S.E. (27) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
V.E., yanında bulunan bıçakla eşini yaralayıp, daha sonra evin kapısını kilitleyerek kaçtı. Sesleri duyan komşuların ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin kapı kilidini kırmasıyla içeri giren sağlık ekipleri yaralı kadını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Vücuduna 4 bıçak darbesi alan S.E.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
