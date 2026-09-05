Düğünde eşeğe bindirdiler, un ve yumurtaya buladılar
05.09.2026 11:50
“Düğüne katılanlar da cezalandırılır. Eşeğe bindirilir, un atılır, yumurta atılır”
Düğünlerde yaşatılan deve oyunu ve eşeğe bindirme geleneğine katılanlar, eski Türk devletlerinden gelen bu oyunları sürdürmekten gurur duyduklarını belirtiyor.
Sivas’ın Altınyayla ilçesinde düğünlerde yıllardır sürdürülen deve oyunu ve eşeğe bindirme geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Damadın yakınları ve arkadaşları, çeşitli nedenlerle “cezalandırılarak” eşeğe bindiriliyor.
Düğün gecesi bir araya gelen gençler ve ilçe sakinleri, deve oyunu eşliğinde sokakları geziyor. Gelenek kapsamında eşeğe bindirilen kişilerin üzerine yol boyunca un ve yumurta atılıyor.
İlçede yaşayan Şeref Ağca, geleneğe genç ve yaşlıların birlikte katıldığını belirterek, “Düğüne katılanlar da cezalandırılır. Eşeğe bindirilir, un atılır, yumurta atılır.” dedi.
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