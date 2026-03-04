"Dur" ihtarına uymadı, 460 bin TL'lik oldu. Sürücünün ehliyetini kaptırdığı öğrenildi
04.03.2026 13:36
Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü para cezasına çarptırıldı.
Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye, 460 bin Tl para cezası verilirken aracı ise 60 gün trafikten men edildi.
Trafik cezalarına gelen düzenlemeler, kurallara uymayan sürücülerin cebini yakmaya başladı.
Sivas'ta polisin denetimde durdurmak istediği araç, “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışınca polis ekiplerinin takibine alındı.
Ken Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) görüntülerinin incelenmesiyle yakalanan U.A. isimli sürücünün ehliyetinin alındığı öğrenildi.
460 BİN TL CEZA
Sürücüye; ehliyeti alındığı halde araç kullandığı için 200 bin TL, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı için 200 bin TL, ters yönde araç kullandığı için 20 bin TL, araç sahibine ise aracını ehliyetsiz sürücüye kullandırttığı için 40 bin TL para cezası uygulandı.
Toplamda 460 bin TL para cezası alan sürücünün aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
