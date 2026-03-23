Emniyet kemerini takmayan sürücü araçtan fırladı
23.03.2026 16:34
Sivas-Malatya kara yolunda trafik kazası. Emniyet kemerini takmayınca araçtan fırladı.
Sivas'tan Malatya istikametine giden hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve kamyonla çarpıştı.
Kaza, Sivas-Malatya kara yolu Bostancı mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre, D.A.'nın kullandığı 58 AFR 007 plakalı FIAT marka hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen M.A.'nın kullandığı 58 AGH 040 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle emniyet kemeri takılı olmayan ticari araç sürücüsü D.A., araçtan fırlayarak ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüyü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan hafif ticari araç sürücüsünün emniyet kemeri yerine, emniyet kemeri tokası taktığı görüldü.
YASAL UYARI
SIVAS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIVAS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.