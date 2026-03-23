Emniyet kemerini takmayan sürücü araçtan fırladı

Kaza, Sivas-Malatya kara yolu Bostancı mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, D.A.'nın kullandığı 58 AFR 007 plakalı FIAT marka hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen M.A.'nın kullandığı 58 AGH 040 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle emniyet kemeri takılı olmayan ticari araç sürücüsü D.A., araçtan fırlayarak ağır yaralandı.