Geçen yıl kuraklıkla mücadeledeydi, şimdi doluluk seviyesine ulaştı
12.03.2026 11:58
Gölün doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Sivas'ta geçtiğimiz yıl kuraklık ve balık ölümleri ile gündeme gelen Ulaş Gölü, karların erimesiyle tekrar su tuttu. Gölün doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
2016 yılında “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” olarak ilan edilen Ulaş Gölü, geçen yıl yaşanan kuraklıkla gündeme gelmişti.
Elmabaş patka, sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan gölde, geçen yıl kuraklık sebebiyle yüzlerce balık ölmüştü.
Şehirde etkisini gösteren kar yağışları, şehir merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Ulaş Gölü'ne yeniden can oldu.
Kış boyunca yağan ve artan hava sıcaklığının ardından eriyen kar, göldeki su seviyesini ciddi oranda artırdı.
Yaz aylarında göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan gölün 7 ay arayla çekilen görüntüleri, doğa severlerin yüzünü güldürdü.
