Geçen yıl kuraklıkla mücadeledeydi, şimdi doluluk seviyesine ulaştı

Sivas'ta geçtiğimiz yıl kuraklık ve balık ölümleri ile gündeme gelen Ulaş Gölü, karların erimesiyle tekrar su tuttu. Gölün doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

YASAL UYARI

SIVAS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIVAS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.