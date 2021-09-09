Halk otobüsünde 'maske' kavgası (Sivas Haberleri)

Sivas'ta halk otobüsü içerisinde iki kadın maske nedeniyle kavga etti, bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas Haberleri DHA 09.09.2021 - 14:24

Halk otobüsünde 'maske' kavgası

Sivas Haberleri - DHA,

Olay, saat 12.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yiğitler-Kılavuz hattı üzerinde çalışan özel halk otobüsünde bir kadın, maske takmayan diğer bir kadına tepki gösterdi.

Tartışma kavgaya dönüştü, iki kadın birbirine vurmaya başladı.

Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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