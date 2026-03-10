İndirim haberini duyan koştu, birbirlerini ezdiler
10.03.2026 13:10
Son Güncelleme: 10.03.2026 13:11
İzdiham sırasında bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı.
Sivas'ta bir giyim mağazasının açılışında izdiham çıktı. İndirimli ürünleri almak isteyenler birbirleriyle yarıştı.
Sivas'ta piyasanın altında fiyatlarla satış yapan bir giyim mağazasının açılışında izdiham yaşandı.
Ucuz ürün almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluştururken, kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen kalabalık birbirini ezercesine mağazaya girmeye çalıştı.
Yoğunluk nedeniyle kısa süreli izdiham yaşanırken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı.
BİR KİŞİ AYAKKABISINI KAYBETTİ
Bazı vatandaşlar ise kalabalık arasında ayakkabısını kaybetti.
Mağaza önünde yaşanan yoğunluk sırasında vatandaşların alışveriş yapabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
