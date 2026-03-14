Kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni bulundu
14.03.2026 14:51
Sivas'ta 2 gündür kayıp olarak aranan 28 yaşındaki gencin, ilçenin uzağında cansız bedenine ulaşıldı.
Şarkışla ilçesinde 2 gündür 28 yaşındaki O.Ö.'den haber alınamıyordu.
O.Ö.'den haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.
İlçe genelinde başlatılan arama çalışmaları sonucu, O.Ö.'nün sabah saatlerinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bir boş arazide cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldığı bildirildi.
