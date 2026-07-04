Kentte tablo ağırlaşıyor, 6'ncı ölüm gerçekleşti

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yine can kayıplarına neden oldu.

Yazın gelmesiyle birlikte de kene vakaları sık görülmeye devam ediyor.

Son olarak Sivas 'tan yine acı haber geldi.

Tokat’ın Artova ilçesi Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki A.K, yüksek ateş şikayetiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Burada tedavi altına alının A.K, 4 gün üzerine durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi.

KENEYİ KENDİ ÇIKARMIŞ

Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan A.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A.K.’nın vücuduna yapışan keneyi kendi imkanları ile çıkarttığı iddia edildi.

TABLO AĞIRLAŞIYOR

Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer ölümcül keneler ve KKKA virisüne karşı tedbirli olunmasını noktasında uyarılarını sürdürüyor.

EN TEMEL SEBEP İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığı belirtileri arasında ateş, halsizlik, kas ağrısı ve mide bulantısı bulunuyor.

Enfeksiyon, virüs taşıyan kenelerle bulaşıyor.

Uzmanlara göre kenelerdeki artışın temel sebeplerinden biri de iklim değişikliği.