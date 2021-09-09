Marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sivas Haberleri İHA 09.09.2021 - 06:04
Sivas Haberleri - İHA,
Edinilen bilgiye göre, kaza Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Leyla Yıldırım (51), market alışverişinden sonra evine gitmek isterken İ.K. (35) yönetimindeki 58 BY 264 plakalı çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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