Ocaktan sızan gaz patlamaya neden oldu. Evdeki 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Suşehri ilçesi Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı.



İddiaya göre, mutfaktaki ocaktan sızan gaz patlamaya neden oldu.



Olay sırasında evde bulunan M.Ö., Ş.Ö. ve H.D. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.