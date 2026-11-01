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Ocaktan sızan gaz patlamaya neden oldu. Evdeki 3 kişi yaralandı

01.11.2026 17:03

Ocaktan sızan gaz patlamaya neden oldu. Evdeki 3 kişi yaralandı
IHA

Sivas'ta ocaktan sızan gaz patlamaya neden oldu

İHA
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde ocaktan sızan gazın neden olduğu patlamada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suşehri ilçesi Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı. 

İddiaya göre, mutfaktaki ocaktan sızan gaz patlamaya neden oldu. 

Olay sırasında evde bulunan M.Ö., Ş.Ö. ve H.D. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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