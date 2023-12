Şarkışla Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 120 zam yaptı

Şarkışla Belediyesinde gerçekleştirilen törende, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı Hizmeti Sendikası Şube Başkanı Nihat Şimşek arasında sözleşme imzalandı.



Sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Oğuz, "88 işçimizi kapsayan sözleşmemizi imzalamış durumdayız. 10 yıllık belediye başkanlığım sürecinde çalışanlarımızı nasıl koruduysak bu sözleşmemizde de aynı şekilde koruduk. Bugüne kadar çalışanlarımız alacaklarını günü gününe tahsil etti. İnşallah bundan sonra da günü gününe tahsil edecekler." dedi.



Oğuz, yapılan zammın her iki tarafı da mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Yapılan sözleşme neticesinde 15 bin 500 lira olan 2 çocuklu bir ailenin reisinin alacağı ücret, yüzde 120 artışla 33 bin liraya denk geliyor. Bu rakam, 6 aylık süreyi kapsamakta, ikinci altı ayda ve 2025'te memurlara uygulanacak zam ne kadar ise bu, işçilerimizin maaşına yansıtılacak. Buradaki amacımız enflasyona çalışanımızı ezdirmemek. Çalışanımızı mutlu ederek onları motive etmek. Çünkü arkadaşlarımız aldıkları paranın her kuruşunu hak ediyor. Bugüne kadar hak ettikleri ücret ne ise hep onu hedefledik. Sözleşmemiz hayırlı olsun."



Şube Başkanı Nihat Şimşek de yüzde 120 zammın, Türkiye genelinde büyük yankı uyandıracağını ve örnek bir sözleşme olarak ön plana çıkacağını söyledi.