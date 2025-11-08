Siirt’te fiyat etiketi denetimleri
08.11.2025 16:22
İHA
Siir'te il genelinde, eş zamanlı olarak fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde marketler, gıda işletmeleri, restoranlar ve perakende satış yerlerinde ürünlerin etiket fiyatları, kasa fiyatları ve fiyat listeleri incelendi. Fiyat etiketi ve fiyat listesi mevzuatına aykırı uygulamalarda bulunan işletmelere idari yaptırım uygulanırken, haksız fiyat artışı tespit edilen işletmeler hakkında ise gerekli işlemler yapılmak üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirimde bulunuldu. Tüketicilerin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması amacıyla yürütülen bu denetimlerin, Siirt Ticaret İl Müdürlüğü ve Siirt Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından düzenli aralıklarla ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
