Sis ve buzlanma kaza getirdi. 6 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde Kangal Termik Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 6 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

