Sis ve buzlanma kaza getirdi. 6 yaralı
31.01.2026 10:24
Sivas'ta işçi servisi kaza yaptı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde Kangal Termik Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 6 işçi yaralandı.
Kangal Termik Santral işçilerini taşıyan C.C.'nin kullandığı servis otobüsü, Kangal 8'inci kilometre mevkiinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına kaydı.
Meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası yol kenarına kayan otobüs, yapılan uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kaldırılarak yoldan çekildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
