Sivas Belediyesi taraftarın isteği üzerine Sivasspor için meydan düzenlemesi ve anıt yapacak

Sivas Haberleri 19.07.2021 - 12:29
Taraftarlardan gelen talep üzerine Sivas Belediyesince yürütülen projede, kırmızı-beyaz renklerle Yeni 4 Eylül Stadı civarında düzenlenecek meydana Sivasspor'un tarihini anlatacak anıt dikilecek.
Anıtın tasarımı ve meydanın yerini taraftarların katıldığı anketle belirleyen belediye, çalışmaları 2021-2022 sezonun ilk maçına yetiştirmeyi hedefliyor.
Ana formunda Sivasspor'un Süper Lig'deki yükselişini anlatmak için kanat formlarından esinlenilen anıtta 3 yıldız yer alacak. Yıldızlar, Sivasspor'un 1967 yılında 3 amatör kulübün birleştirilmesiyle kurulmasını temsil edecek. Anıtta ayrıca kırmızının içinde beyaz, beyazın içinde kırmızı kullanılarak takımdaki birlik ve beraberlik temsil edilmiş olacak.
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