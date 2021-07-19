Sivas Belediyesi taraftarın isteği üzerine Sivasspor için meydan düzenlemesi ve anıt yapacak (Sivas Haberleri)

Sivas Belediyesi, kırmızı-beyazlı renklere gönül veren taraftarların talepleri üzerine Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor için meydan düzenlemesi yaparak, anıt dikecek.

Sivas Haberleri 19.07.2021 - 12:29

Sivas Belediyesi taraftarın isteği üzerine Sivasspor için meydan düzenlemesi ve anıt yapacak

Taraftarlardan gelen talep üzerine Sivas Belediyesince yürütülen projede, kırmızı-beyaz renklerle Yeni 4 Eylül Stadı civarında düzenlenecek meydana Sivasspor'un tarihini anlatacak anıt dikilecek.

Anıtın tasarımı ve meydanın yerini taraftarların katıldığı anketle belirleyen belediye, çalışmaları 2021-2022 sezonun ilk maçına yetiştirmeyi hedefliyor.

Ana formunda Sivasspor'un Süper Lig'deki yükselişini anlatmak için kanat formlarından esinlenilen anıtta 3 yıldız yer alacak. Yıldızlar, Sivasspor'un 1967 yılında 3 amatör kulübün birleştirilmesiyle kurulmasını temsil edecek. Anıtta ayrıca kırmızının içinde beyaz, beyazın içinde kırmızı kullanılarak takımdaki birlik ve beraberlik temsil edilmiş olacak. 

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