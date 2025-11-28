Sivaslı çocuklar sinemayla tanışıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı projesi, Sivas'ta çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Sinema salonu bulunmayan ve sinemaya erişimin zor olduğu yerleşim yerlerine giden tır, şehir genelinde büyük ilgi görüyor.

Yıldızeli ilçesinde çocuklarla bir araya gelen sinema tırı, bugüne kadar Şarkışla, Gemrek, Altınyayla, Gürün, Divriği, Kangal, Zara ve İmranlı ilçelerinde çocuklarla buluşarak hem müzik etkinliklerini hem de sinema gösterimleri yapıldı.

Gölova, Akıncılar, Suşehri, Koyulhisar, Hafik, Doğanşar ve Ulaş ilçeleriyle devam edecek program, 9-13 Aralık tarihleri arasında Sivas merkezde çocuklarla bir araya gelecek.

Sivas programı kapsamında 24 gün boyunca 20 bin çocuğun sinemayla tanıştırılması hedefleniyor.