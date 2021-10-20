Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 2 saat sürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise savunma ve hücum ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.



Sakatlıkları bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel takımdan ayrı koşu yaptı.



Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.



Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor, 24 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

