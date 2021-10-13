Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.





Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.



Ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel antrenmanda yer almazken, sakatlığı geçen Leke James ise takımla çalıştı.



Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.



Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor, 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.



Emre Satılmış'a doğum günü sürprizi



Bu arada, kırmızı-beyazlı ekibin kalecisi Emre Satılmış'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.



Antrenmanın ardından Emre için sahada sürpriz bir organizasyon düzenlendi.



Emre, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledi ve takım arkadaşlarının tebriğini kabul etti.





