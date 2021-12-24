Sivas'ta 1 ton 804 kilogram menşei belirsiz kaşar peyniri ele geçirildi.

Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekiplerince, menşei tespit edilemeyen 1 ton 804 kilogram kaşar peynirine el konuldu.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemerek Ziraat Odası önünde yaptıkları kontrol sırasında, C.İ. (34) idaresindeki aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada, sevk irsaliyesi bulunmayan ve menşei tespit edilemeyen 1 ton 804 kilogram kaşar peyniri ele geçirildi.



Jandarma ekipleri, sürücü ile peynirlerin sahibi olduğu belirlenen B.Ö. (35) hakkında "kamu sağlığını tehlikeye sokmak" suçundan işlem yaptı.



Peynirler, imha edilmek üzere Gemerek Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

