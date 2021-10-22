Sivas'ta beton saksıya ayağı sıkışan köpek kurtarıldı

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 15:52
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Valilik ziyareti sırasında binanın önünde dolaşan sahipsiz bir köpeğin ayağı beton saksıya sıkıştı.
Bu sırada Yıldırım'ın haber takibini yapan basın mensupları ve görevli polisler, köpekten gelen sesler üzerine beton saksının başında toplandı.
Çevredekilerin desteğiyle beton saksı yerinden oynatılarak köpeğin ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Bir süre polis ekiplerinin yanından ayrılmayan köpeğe basın mensupları su içirdi.
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