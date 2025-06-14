Sivas'ta bir eve yılan girdi (Sivas Haberleri)
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir eve yılan girdi. Yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Gürçayır beldesinde evinde yılan gören bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada evdeki yılanı yakaladı.
Yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.
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