Sivas'ta çatısı yanan evden tahliye edilen çocuklara polis şefkati

Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Dört Eylül Mahallesi'nde Suriye uyruklu ailelerin yaşadığı 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.



Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangın nedeniyle Suriyeli aileler ve 5 çocuk apartmandan tahliye edildi.



Olay yerinde görev alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri soğuk hava nedeniyle üşüyen çocukları kucaklarında taşıyarak polis aracına aldı.



Araçta bir süre bekletilen çocuklar, yangının söndürülmesinin ardından aileleri ile evlerine geçti.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ise aileye gıda yardımında bulundu.



Yangın nedeniyle apartmanın çatısında hasar oluştu.

