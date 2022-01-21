Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 21.01.2022 - 13:03
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Abdullah Aşık'ın kullandığı otomobil, Akçakışla-Şarkışla kara yolu Küçüktopaç köyü yakınlarında devrildi.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile Hacı Ömer (84) ve Metin Tek (47), Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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