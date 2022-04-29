Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı (Sivas Haberleri)

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 29.04.2022 - 11:49

Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ahmet Duran D. (37) idaresindeki 55 RS 864 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Melda (36), çocukları Azra (5) ve Zeynep Büşra D. (8) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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