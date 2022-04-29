Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 29.04.2022 - 11:49
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ahmet Duran D. (37) idaresindeki 55 RS 864 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Melda (36), çocukları Azra (5) ve Zeynep Büşra D. (8) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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