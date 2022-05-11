Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 16:14
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Güdeli köyünde O.S'nin (76) tarla sürdüğü 58 SF 942 plakalı traktör devrildi.
O.S, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenaze, incelemenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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