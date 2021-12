Sivas'ta diyabetli çocukların parmağı artık acımayacak

Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik ek binasında gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, diyabetli çocukların günde 4-5 kez, bazen daha fazla insülin uygulamak zorunda olduğunu belirtti.



Bu çocukların her gün insülini ayarlamak için 8-15 kez parmağını delmek zorunda kaldığını vurgulayan Ayhan, "Glikoz sensörleri ise cilt üzerine yapıştırılarak günde 288 ölçüm yapıyor. Diyabette, özellikle çocuklarda en önemli sorun, çok hızlı bir şekilde kan şekerinin düşmesi ve yükselmesi. Bu aileler, diyabetli çocuklarının başında nöbet tutuyor. Geliştirilen glikoz sensörleri tüm bu sorunları ortadan kaldırarak, çocukta şeker düşünce aileyi uyarabiliyor." ifadelerini kullandı.



Ayhan, protokolün önemine ilişkin şunları kaydetti:



"Protokolünü imzalayacağımız proje kadar beni mutlu eden bir proje olmamıştı. Her projemizde insana dokunmaya çalışıyoruz ama bugünkü projemiz doğrudan evlatlarımıza dokunan özel bir proje. 'Elinize Değil Yüreğinize Dokunuyoruz' projesi ile 4-18 yaş aralığında tespit ettiğimiz 157 tip 1 diyabetli evladımıza sensörlü glikoz ölçüm cihazı vereceğiz. Yarısı 8 yaşın altında olan bu çocuklar, gece gündüz parmaklarını delerek kan şekerlerini ölçmek, uygun dozda insülin almak zorundalar. Oysa sensör teknolojisiyle şeker düzeyi ölçülebiliyor. Her vatandaşımızın sorununu kendi sorunumuz gibi görerek çözüm bulmak için bu makamlarda bulunuyoruz. Protokolle ilimizdeki 157 çocuğumuza sensörlü ölçüm cihazı vereceğiz. Artık evlatlarımızın ellerine değil, yüreklerine dokunacağız."



Konuşmanın ardından protokol, Vali Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ve İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç tarafından imzalandı.