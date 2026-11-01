Sivas'ta doğalgaz patlaması. 3 yaralı

Patlama esnasında evde bulunan Miray Özata, Şahinder Özata ve Havva Demir yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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