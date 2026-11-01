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Sivas'ta doğalgaz patlaması. 3 yaralı

01.11.2026 13:14

Sivas'ta doğalgaz patlaması. 3 yaralı
DHA

Patlamanın ardından evde büyük hasar meydana geldi.

DHA
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde müstakil bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak’ta bulunan müstakil evde, biriken doğalgazın sıkışması sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. 

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

Patlama esnasında evde bulunan Miray Özata, Şahinder Özata ve Havva Demir yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

 

Patlamanın ardından evde büyük çapta hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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