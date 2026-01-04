Sivas'ta dondurucu soğuk. Göletin yüzeyi buzla kaplandı
04.01.2026 16:03
AA
Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.
Sivas'ta hava sıcaklığı dondurucu değerlere geriledi.
Kentte özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyinde yer alan Yıldız Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Gölet, adını aldığı Yıldız Dağı ile özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.
