Sivas'ta ekipler zehirlenen anne ve 2 çocuğu için seferber oldu.

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 27.01.2022 - 11:56
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 2 çocuğu, ekiplerin yolu açmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Aşağıçulha köyünde Bera Özcan (35) ve çocukları Ayaz Çınar (4) ile Yağız Ali Özcan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ambulansın karla kaplı köy yolunda ilerleyememesi üzerine İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.
İş makinelerinin açtığı yolda ilerleyebilen ambulans köye ulaştı.
İlk müdahaleleri ambulansta yapılan anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı.
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