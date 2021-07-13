Sivas'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 12:25
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,
Merkeze bağlı Güney köyündeki bir ahırda elektrikli makineyle koyun kırpan Suriyeli Abdulnasır Sıvayhnı (32), akıma kapıldı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine köye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Sağlıkçıların yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Sıvayhnı'nin cenazesi, otopsi için Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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