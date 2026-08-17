Sivas'ta eski çöplükte yangın
17.08.2026 16:13
Sivas'ta eski katı atık depolama alanında yangın.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde eski katı atık depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede bulunan atıkların patlama riski taşıdığı belirtildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde eski katı atık depolama alanında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Belediyenin daha önce kullandığı eski depolama alanında saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, yangının ardından bölgede incelemelerde bulundu. Alanın artık kullanılmadığını belirten Gültekin, bölgeden geçenlerin tedbirsiz davranışlarının yangına neden olmuş olabileceğini söyledi.
Gültekin, alanda geçmişte depolanan atıkların içerisinde çeşitli kimyasallar, gazlar ve sıvı yakıtlar bulunduğunu belirterek, sıcaklık nedeniyle oluşabilecek patlamaların daha büyük risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.
Başkan Gültekin, yerleşim ve tarım alanlarına yakın bölgedeki yangınlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.
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