Sivas'ta eski çöplükte yangın

Başkan Gültekin, yerleşim ve tarım alanlarına yakın bölgedeki yangınlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Gültekin, alanda geçmişte depolanan atıkların içerisinde çeşitli kimyasallar, gazlar ve sıvı yakıtlar bulunduğunu belirterek, sıcaklık nedeniyle oluşabilecek patlamaların daha büyük risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

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