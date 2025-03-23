Sivas'ta ev yangını: 92 yaşındaki kişi hayatını kaybetti (Sivas Haberleri)
Sivas'ın Divriği ilçesinde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında tek başına yaşadığı öğrenilen 92 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kuluncak köyünde müstakil bir evde yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Z.A'yı dışarı çıkardı.
Sağlık ekiplerince Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Z.A'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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