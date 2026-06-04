Sivas'ta feci kaza. Üç kişi can verdi
04.06.2026 23:41
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Sivas'ta merkeze bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında Özkan Şahinkaya yönetimindeki otomobil ile Musa Bal (54) yönetimindeki 58 AT 879 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araç sürücüsü Musa Bal ve otomobil sürücüsü Özkan Şahinkaya ile eşi Ayşe Şahinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilde yaralanan Merve ve Buse Şahinkaya, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu.
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