Sivas'ta hayvan ambulansı ile cip çarpıştı: 4 yaralı

Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 07.07.2021 - 10:42
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,
Murat Rodos yönetimindeki 06 CIC 407 plakalı Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait hayvan ambulansı, Emek Mahallesi Gazi Lisesi alt geçidinde Onur Demir idaresindeki 58 ACN 995 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada sürücüler ile cipte bulunan Melisa ve Gülşen Demir yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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