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Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı (Sivas Haberleri)

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 16:48

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
E.U. (20) yönetimindeki 58 TC 544 plakalı otomobil, Yıldızeli ilçesi girişinde E.K. (49) idaresindeki 58 YA 716 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile E.U'nun aracında bulunan H.U. (20) ve H.K. (22) yaralandı.

Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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