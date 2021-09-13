Sivas'ta imam cami bahçesinde bulduğu altınları polise teslim etti

Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Asr-ı Saadet Cami'nin imam-hatibi Halil İbrahim Yüceal, cami bahçesinde 2 adet yarım altın buldu.

Bir süre cami çevresinde altınların sahibini arayan ve bulamayan Yüceal, daha sonra altınları polis ekiplerine teslim etti. Yüceal, gazetecilere yaptığı açıklamada,

2004 yılından bu yana camide görev yaptığını belirterek, "Caminin içinin ve bahçesinin temizliğini kendim yapıyorum. Bir gün önce yine bahçede temizlik yaparken kağıda sarılmış vaziyette yarısı görünür halde altınları gördüm ve aldım. Baktım zaman geçmiş çünkü altın oksitlenmişti. Emniyete bildirdim. Sağ olsunlar geldiler altınları teslim ettim. İnşallah kaybeden kimse bulunur." dedi. Polisler, tutanak karşılığında teslim aldığı altınları polis merkezi amirliğine götürdü.