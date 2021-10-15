Sivas'ta inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 15:58
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, Ağır yaralanan Gökçe, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Gökçe'nin, hastanenin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenildi.
Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri, inşaat çevresinde inceleme yaptı.
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