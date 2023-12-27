Sivas'ta inşaatın duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

C.A. (39) idaresindeki otomobil, Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yol kenarında yapımı süren bir sitenin duvarı ile konteynerine çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan A.A (33), B.A. (41) ve A.R.A (62) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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