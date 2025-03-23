Sivas'ta iş yerini yangını hasara neden oldu (Sivas Haberleri)
Sivas'ta ikinci el ev eşyası satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Pulur Mahallesi'nde H.H.Ö'ye ait ikinci el ev eşyası satışı yapılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.
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