Sivas'ta kanserli kadını komşusu dolandırdı

Sivas'ta yaşayan yaşlı kadın geçtiğimiz yıl kanser tedavisine başladı. Tedavinin ardından 2 kez ayağı, 3 kez de kalça kemiği kırılan Erdoğan ameliyat olmak için 2 yarım altın borç aldı. Yaşlı kadının iddiasına göre aldığı altını 25 yıllık komşusu K.G.'ye bozdurması için veren Erdoğan, bir daha şahsa ulaşamadı. Engelli maaşı ile geçinmeye çalışan Hatice Erdoğan, mağduriyet yaşadığını belirtti.

Yaşadığı mağduriyeti aktaran Hatice Erdoğan "Şahsa altınları bozdurup bana getirsin diye verdim. Akşam aldı sabah getireceğim dedi gidiş o gidiş. Telefon numarasını da değiştirdi. Polisi de çağırdım ama onları da oyaladı. ‘Ödeyeceğim, inkar etmiyorum' dedi" diye konuştu.

Yaşlı kadın yetkililerden yardım talep ediyor.