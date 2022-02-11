Sivas'ta kar nedeniyle 413 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.



Bu arada, il genelinde soğuk hava etkili oluyor.



Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.





