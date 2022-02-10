Sivas'ta kar nedeniyle 731 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı 731 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.



Bu arada, kentte gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor.



Tarihi Cumhuriyet Meydanı kar yağışının ardından beyaza büründü.



Belediye ekipleri, şehir merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.



Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle, ağır tonajlı araçların ulaşımına kapanan 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi yeniden trafiğe açıldı.





