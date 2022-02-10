Sivas'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Haberler - Sivas Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 09:34
Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin ise 09.30-12.00 ile 13.00-17.00 olarak düzenlendiği belirtildi.
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