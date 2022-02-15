Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.



