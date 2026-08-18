Sivas'ta katliam gibi kaza: Dört can kaybı var
18.08.2026 13:28
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu dört kişi yaşamını yitirdi, dördü ağır 10 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hayati A.'nın kullandığı yolcu minibüsü, Sivas-Suşehri Karayolu Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada dört kişi hayatını kaybetti, dördü ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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