Sivas'ta kene can aldı
11.05.2026 11:51
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları yeniden ortaya çıktı.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki İlhan Cevahir hayatını kaybetti.
Hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla kene kabusu geri döndü.
Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan İlhan Cevahir'e (60) yaklaşık 10 gün önce kene tutundu.
Cevahir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Cevahir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cevahir'in cenazesinin, Ballıdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
