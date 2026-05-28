Sivas'ta kene can aldı

Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası Rıza Demir'e (55) 6 gün önce kene tutundu.

Demir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Demir'in cenazesinin, Adamlı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

KENE ISIRIĞININ BELİRTİLERİ

Kene ilk ısırdıktan sonra 10 güne kadar cilde bağlı kalabilir. Zehirsiz kene ısırıkları genellikle zararsızdır ve semptom üretmeyebilir.

Bununla birlikte, kene ısırıklarına alerjisi olan bireylerde genel olarak ataksi, reflekslerin zayıflaması ya da kaybolması ve kas güçsüzlüğü görülür.

Isırık bölgesinde ağrı veya şişlik, döküntü, yanma hissi, kabarcıklar veya nefes almada zorluk gözlemlenebilir. Ancak ateş yoktur.

Kene ısırdığında, keneyi derhal ve dikkatlice çıkarmak büyük önem taşır. Kene ısırmasından kaynaklanan rahatsızlıkların belirtileri şu şekildedir:

Isırık bölgesinde kırmızı bir nokta ya da döküntü