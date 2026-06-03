Sivas'ta kene can aldı
03.06.2026 09:24
Havalar ısındı, kene kabusu geri döndü.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 31 yaşındaki Havva Dursun yaşamını yitirdi.
İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelen evli ve 2 çocuk annesi Havva Dursun'a (31) kene tutundu.
Bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun, ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Dursun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan Dursun'un cenazesinin, Akıncılar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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