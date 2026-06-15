Sivas'ta kene can aldı
15.06.2026 09:23
Havalar ısındı, kene kabusu geri döndü.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Lokman Sönmez yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.
Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan Sönmez’in cenazesinin Çaylı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
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